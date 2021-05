Publiek op Spa een reële mogelijkheid door versoepelingen in België

Goed nieuws voor de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps, de Belgische regering heeft versoepelingen aangekondigd waardoor er mogelijk fans aanwezig kunnen zijn bij de Formule 1-race eind augustus. Met ingang van 30 juli mogen buitenevenementen van de Belgische overheid weer 100 procent van hun capaciteit aan toeschouwers ontvangen.

Daar kleven echter wel de nodige voorwaarden aan vast. Zo dient minstens 70 procent van de Belgische bevolking een eerste prik tegen het coronavirus gehad te hebben. Op dit moment is dat bij ongeveer 40 procent van de inwoners van België het geval. Daarnaast moeten er in totaal minder dan 500 coronapatiënten verspreid over de diverse intensive care-afdelingen liggen.

Het is in ieder geval een heldere routekaart en biedt mogelijkheden voor een Belgische Grand Prix inclusief toeschouwers op 27 augustus. Gezien het feit dat de Nederlandse regering heel erg kijkt naar wat de omringende landen aan versoepelingen doorvoeren en maatregelen treffen, zou dit ook goed nieuws voor de Grand Prix van Nederland op Zandvoort, een week na Spa, kunnen betekenen.