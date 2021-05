Formule 1 verlengt contract met Bakoe na gemiste editie in 2020

Het contract van de Grand Prix van Azerbeidzjan in de straten van Bakoe met de Formule 1 is met een jaar verlengd, tot en met 2024. Dat heeft promotor Arif Rahimov laten weten aan Racefans.net. De contractverlenging is een gevolg van de gemiste editie van vorig jaar, waardoor er een jaar aan de bestaande overeenkomst is vastgeplakt.

Rahimov maakte gelijk van de gelegenheid gebruik om geruchten dat de Azerbeidzjaanse Grand Prix op de kalender van plek zou ruilen met Turkije de kop in te drukken. Het is voor Bakoe niet mogelijk om de Formule 1 een week later dan gepland te ontvangen en de sport uit de brand te helpen, nu een bezoek aan Turkije voor de in Groot-Brittannië gevestigde teams een groot probleem is vanwege een verplichte quarantaine bij thuiskomst.

"Ik begrijp dat dit de Formule 1 in de problemen brengt en dat ze in hun maag zitten met de situatie in Turkije", aldus Rahimov. "Er is gesproken over het omwisselen van onze Grands Prix, eerst Turkije en dan Azerbeidzjan. Maar voor ons was dat gewoon niet mogelijk. Het Formule 1-weekend is tussen allerlei andere evenementen gepropt. Zo gaat het EK voetbal gewoon door en is Bakoe op 12 juni gastheer voor een groepswedstrijd."

"Dat is nu de zaterdag na ons Grand Prix-weekend, maar zou bij verplaatsing midden in ons Grand Prix-weekend vallen. Dat is gewoon niet wenselijk op dit moment. We hebben geen beweegruimte wat dat betreft. In elk ander jaar, waarbij de Formule 1 het enige grote evenement op de kalender van Bakoe zou zijn geweest, zou het een optie zijn geweest, maar nu niet", aldus Rahimov.