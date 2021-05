Aston Martin kan derde plaats bij constructeurs op zijn buik schrijven

Aston Martin F1 Team had voorafgaand aan het seizoen zijn zinnen gezet op de derde plaats in het constructeurskampioenschap, een plekje beter dan voorganger Racing Point vorig jaar deed. Dat kan de Britse renstal echter nu al uit zijn hoofd zetten, concludeert coureur Sebastian Vettel.

De 33-jarige Duitser, overgekomen van Ferrari, kampt met de nodige aanpassingsproblemen en heeft zelf nog geen bijdrage geleverd aan het puntenaantal van Aston Martin, dat na vier races in 2021 op vijf schamele puntjes staat. Daarmee bezet de Britse renstal de zevende positie in de tussenstand.

Aston Martin heeft nu al zestig punten minder dan McLaren, dat derde staat. Vettel: "Het is moeilijk om een doelstelling te formuleren en het is lastig voor ons om een stap voorwaarts te maken, maar we hebben nog races te gaan om dat te doen. Die derde plek is echter buiten bereik."

Dat ligt voor een groot deel aan de deze winter doorgevoerde reglementswijzigingen, vinden ze bij Aston Martin. Vettel sluit zich daarbij aan. "Mercedes had vorig jaar een enorme voorsprong en nu zijn de verschillen heel klein, daarom maakt verder niemand zich hier druk om."