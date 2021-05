Sergio Perez nadert 100 procent en ziet winstkansen voor Monaco

Sergio Perez raakt steeds meer op zijn gemak bij zijn nieuwe werkgever Red Bull Racing en in zijn nieuwe auto, de RB16B. De ervaren Mexicaan verkondigde voorafgaand aan het seizoen dat hij waarschijnlijk vijf races nodig zou hebben om zich aan te passen aan zijn nieuwe werkomgeving en volgens eigen zeggen ligt hij goed op schema.

De eenmalig Grand Prix-winnaar voelt dat hij dicht tegen de 100 procent aan zit. Perez: "Ik krijg steeds meer vertrouwen in de wagen en elke keer heb ik aan het eind van een Grand Prix-weekend zoiets van: 'Had het weekend nu maar begonnen'. Elk circuit is anders, waardoor wat ik in Barcelona heb geleerd verschilt van wat ik nodig heb voor Monaco, maar het belangrijkste is dat ik ervaring opdoe en hopelijk snel de 100 procent aantik."

Volgende week reist het Formule 1-circus af naar Monte Carlo, waar Red Bull Racing over het algemeen sterk voor de dag komt. De laatste overwinning van de Oostenrijkse renstal in het prinsdom dateert uit 2018 en Perez ziet mogelijkheden om daar dit jaar een nieuwe zege aan toe te voegen. "Ik verheug me op Monaco. Deze auto is traditioneel gezien competitief op dat circuit en ik denk dat we kans maken om daar te winnen", aldus Perez.