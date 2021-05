Ferrari-baas wil simpele oplossing voor gedoe en straffen om 'track limits'

Er moet een simpele oplossing komen voor het gedoe rondom de zogenoemde 'track limits'. Dat zegt Ferrari-baas Mattia Binotto. De kwestie was tot nu toe prominent aanwezig in 2021, met FIA-functionarissen die er nu regelmatig van worden beschuldigd te hard, te mild of te inconsistent te zijn met hun uitspraken en straffen.

Vroeger was niet alles beter

Wie de baanlimieten overschrijdt moet op de blaren zitten in 2021. Daar waar dat 'vroeger' nog echt gold ten tijden van de veel meer aanwezige grindbakken direct naast de circuits, daar worden coureurs nu vanachter de groene tafel van de wedstrijdleiding berispt of bestraft als ze het circuit eigenhandig breder proberen te maken.

Na gedoe rondom het afnemen van de snelste raceronde van Max Verstappen tijdens de Portugese Grand Prix, was' Dr. Helmut Marko het helemaal zat. Volgens hem was het driemaal scheepsrecht, of in dit geval krom. Hij suggereerde dat het wellicht een goed idee zou zijn om de aloude grindbak terug te leggen naast het asfalt.

Grind of kilometers aan veilige uitloopstroken?

Grind of kilometers uitloopstroken, het scheelt nogal wat. Bij een grindbak wordt een coureur direct afgestraft. Maar onder het mom van veiligheid verschenen de afgelopen ruim tien jaar steeds meer uitloopstroken en veiligere vluchtwegen naast de baan. Het moet dit soort incidenten doen vergeten.

Sommigen zijn van mening dat de F1 in een extreem harde interpretatie moet hebben van 'baanlimieten' op basis van de witte lijnen, anderen vinden dat de coureurs vrij moeten zijn om de baan te gebruiken zoals ze willen. Een andere optie is om natuurlijke baanlimieten op de circuits aan te brengen, zoals veel hogere kerbstones, of Monaco-achtige barrières.

Veiligheid

"Het zou geweldig zijn als we overal naast het circuit vangrails zouden kunnen plaatsen, zoals we over 1,5 week in Monaco of later dit jaar in Baku zullen zien, maar vanuit veiligheidsoogpunt moet je een balans vinden", zei F1-racedirecteur Michael Masi.

Hij vervolgt: "Bovendien is elk circuit en elke bocht anders en kunnen baanlimieten het ene jaar een groot probleem zijn en het volgende jaar niet."

Ferrari-baas Binotto onthulde dat de teambazen de kwestie bespraken toen ze samenkwamen voor een bijeenkomst afgelopen weekend in Barcelona. Mattia Binotto pleit nu voor een simpele aanpak voor het probleem.

Binotto: "De suggestie kwam ter tafel om alle circuits aan te passen, maar dit kan niet van de ene op de andere dag worden gedaan", zei hij.

Hij vervolgt: "Maar we moeten wel een eenvoudige oplossing vinden die begrijpelijk is voor de fans. Het doet niets goeds voor de show als er constant geschillen zijn over de limieten van de baan tijdens de race of zelfs na de finish."

Wat is de oplossing?

Binotto vervolgt zijn betoog: "Wat kan er nu worden geïmplementeerd? Ik weet het niet", gaf de Italiaan toe.

Binotto gaat door: "Geef je de coureurs volledige vrijheid? Misschien zou dat ertoe leiden dat de discussie over de limieten van een circuit stopt. Ik geloof echt dat als we een eenvoudige oplossing voor dit probleem vinden, dat voor iedereen het beste zou zijn", aldus Binotto die uiteindelijk zelf geen simpele oplossing benoemt.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen er tijdens de Grand Prix van Monaco geen problemen ontstaan naar aanleiding van baanlimieten die worden overschreden.