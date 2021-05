Mick Schumacher “gefrustreerd” dat hij pitcrew Haas in gevaar bracht

Mick Schumacher zegt dat hij “gefrustreerd” is dat hij tijdens de Spaanse Grand Prix zijn teamleden in gevaar bracht. Nadat de Duitse rookie met teveel snelheid aan kwam bij zijn team moest de man met de voorste krik, waar in een ver verleden ook nog eens lollypop-man naast zou hebben gestaan, uitwijken. Niemand raakte erbij gewond.

Schumacher zegt gefrustreerd te zijn dat hij zo zijn teampersoneel in gevaar bracht.

Het ging in de 23e ronde mis toen de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher van zacht naar medium-rubbers wilde wisselen. De rookie schoot te ver door en de voorste man kon nog op tijd wegspringen. Ongedeerd kon het team Schumacher weer de baan op sturen met verse medium-banden.



Na de race bood Schumacher zijn excuses aan. “Helaas was er een vrij beangstigend moment tijdens die pitstop. Gelukkig is iedereen in orde maar zoiets wil je natuurlijk niet.”

Het zat de Duitse rijder van het Haas F1-team niet lekker, vertelt hij. “Daarna was ik een beetje gefrustreerd dat het mij was overkomen en dat ik het team zo min of meer in gevaar bracht. Daarom mijn welgemeende excuses van mijn kant.”

Mick Schumacher finishte zijn race op de achttiende plaats voor zijn teamgenoot Nikita Mazepin.