Het Formule 1-circuit van Red Bull in Oostenrijk kan tijdens de aanhoudende covid crisis wel weer eens een uitkomst bieden voor de sport.

Terwijl Istanbul nog maar net aan de kalender voor dit seizoen is toegevoegd om de afgelaste GP van Canada te vervangen, bestaat nu de vrees dat ook de Turkse GP op de tocht staat. De Britse overheid heeft Turkije namelijk toegevoegd aan een 'rode lijst' in verband met covid.

In Oostenrijk daarentegen lijken er pogingen te komen om covid-beperkingen te versoepelen. Zo mogen de komende dagen 3000 toeschouwers voetbalwedstrijden bijwonen.

"We kunnen niet doen alsof de pandemie voorbij is", zei de Oostenrijkse vice-kanselier Werner Kogler tegen de krant Neue am Sonntag.

Hij wordt verder geciteerd: "Maar als het aantal besmettingen binnen aanvaardbare grenzen blijft en er genoeg mensen worden gevaccineerd, dan voorspel ik dat de publiekslimiet in juli kan verdubbelen tot 6000 mensen. Het zou hetzelfde kunnen zijn in Spielberg", voegde hij eraan toe.

Vorig jaar zag de Formule 1 een onzekere toekomst tegemoet tijdens een ongekende lockdown, totdat Red Bull het eerste aanbod deed om twee races te organiseren zonder publiek. Zodoende kwam de F1-kalender toch weer op gang.

Nu doet de Oostenrijkse vice-kanselier de suggestie dat Formule 1 de Red Bull Ring opnieuw zal kunnen vragen om een ​​tweede Grand Prix toe te voegen aan de jaarkalender van het seizoen 2021.

Prestige

"De twee races van vorig jaar waren wereldwijd baanbrekend", aldus Kogler.

Hij vervolgt: "Het begon met een gesprek van een uur dat ik met Helmut Marko had op Stille Zaterdag," onthulde hij. "Deze keer komt er ook geen speciale regeling voor de toeschouwers."