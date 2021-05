Ferrari rukt op naar voren: Charles Leclerc in zijn nopjes met de vierde plaats

Charles Leclerc is in zijn nopje met het behalen van de vierde plaats tijdens de Grote Prijs van Spanje. 54 seconden na Lewis Hamilton kwam de Ferrari over de eindstreep. Carlos Sainz werd zevende in de andere Ferrari.

Leclerc is in opperbeste stemming na de race in Catalonië, al had hij nog liever Valterri Bottas verslagen voor een podiumplaats. Charles Leclerc: "Ik geloofde erin, zelfs al zag ik hem in mijn spiegels op nieuwe banden vrij snel zijn. Ik nam mij voor hem achter mij te houden, maar dat was een beetje te optimistisch. Binnen een paar bochten lag hij al voor mij. Dus vandaag was een geweldige race voor ons. We hadden niets beter kunnen doen. De vierde plaats was voor ons het maximaal haalbare."

De Ferrari-coureur legt uit dat het gevoel met zijn auto goed was. "Ik ben heel blij met hoe het team het doet. We waren ongekend sterk ten opzichte van onze naaste concurrenten. We rezen een beetje boven onszelf uit vandaag, dus dat was goed. Het gevoel met de auto was geweldig en in het begin van de race op de zachte banden voelde erg goed. We hadden weinig slijtage. Daarna op de mediums was het vooral een kwestie van de schade beperkt houden tot Sergio (Perez) ons zou inhalen, want we waren een beetje bezorgd om Sergio. Hij had de gang er flink in zitten, maar dat vlakte af richting het einde van de race."

Over de start van zijn race zegt Leclerc: "Ik had een redelijk goede start, moet ik zeggen. Daarna had ik geen slipstream, dus daar verloor ik een beetje. Daarna zagen we een McLaren aan de buitenkant van bocht 1, waarbij ik dacht dat het lastig zou worden om ervoor te blijven, maar dat lukte mij wel. Ik had het allemaal zo niet gepland, maar ik zag een gat en een open lijn aan de buitenkant en daar ging ik voor, en dat pakte goed uit."