Alonso over vooruitgang Alpine: "Bijna te mooi om waar te zijn"

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso is van mening dat de vooruitgang die het Alpine F1 Team in de afgelopen twee races geboekt heeft een teken is van keihard werken, ook al bestempelt hij deze vooruitgang als "te mooi om waar te zijn".

Het team uit Enstone kende een moeilijke start van het 2021 Formule 1-seizoen. Het team dat gehoopt had om vooraan in het middenveld mee te doen, bungelde vrij eenzaam tussen de achterhoede en het middenveld in. Echter, in Portugal liet het team oprechte vooruitgang zien, waar Ocon aangaf dat de auto écht goed aanvoelde.

Nu, tijdens de Grand Prix van Spanje - een circuit waar het team het vorig jaar met name moeilijk had - konden beide wagens door naar Q3, en waar Esteban Ocon zelfs de vijfde snelste tijd wist neer te zetten. Hoewel Alonso toegeeft dat het gevecht in het middenveld ontzettend dicht op elkaar zit, meent hij dat dit een goede afspiegeling is waar het team nu staat.

"Ik denk dat Ferrari en McLaren nog steeds wel ietsje sneller zijn", zo vertelt Fernando Alonso. "Tenminste, tijdens de afgelopen vier weekenden zijn ze iets consequenter geweest qua snelheid. Echter, dat neemt niet weg van het feit dat we in Portugal een enorme stap hebben gezet - we wisten toen alleen niet of het specifiek gerelateerd aan die baan was, of dat het echt was. Het was dus erg fijn toen we er hier achter kwamen dat het echt is en niet specifiek aan Portimão", zo vertelt Alonso verder.

"We kunnen nu meedoen met Ferrari en McLaren. Dat is dus een erg positieve trend die we zien in het team en we kijken met zijn allen erg uit naar de komende paar races. Echter, ondanks ons optimisme moeten we realistisch blijven en wachten om te zien of we deze vooruitgang echt kunnen bevestigen", zo vertelt Alonso verder. "Want, zoals ik al aankaartte, de stap die we hebben gemaakt ten opzichte van Bahrein en Imola is bijna te mooi om waar te zijn - maar het is wel waar; Esteban zijn zesde plek in Portimão en vijfde hier bevestigt dat."

Fernando Alonso zal zijn thuisrace starten vanaf P10. Hij zal de race starten op een gebruikt setje softs, en heeft nog één nieuw setje harde banden, één nieuw setje medium-banden en vier gebruikte sets zachte banden om te gebruiken tijdens de race.