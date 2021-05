Sergio Perez wil verbeteren en weet dat dat alleen kan als hij Verstappen volgt

Sergio Pérez was best blij met de snelheid van de wagen in de lange stukken op vrijdag in Barcelona, maar hij wil nog meer snelheid vinden voor een snelle kwalificatieronde voor zaterdag tijdens de kwalificatie. Perez vertelt dat hij alleen maar kan verbeteren als hij Max Verstappen als zijn leidende referentie volgt.

De Mexicaan wist vrijdagmiddag net als Max Verstappen niet in de buurt te komen van de snelle tijden van Mercedes op de zachte band. Volgens Verstappen geen reden tot paniek.

Sergio Perez zegt dat hij Max Verstappen probeert te volgen en dat hij aan de hand van zijn snellere teamgenoot zichzelf kan verbeteren. Perez geeft aan nog altijd te moeten wennen aan zijn nieuwe plek en zijn nieuwe rol binnen de Formule 1.

Sergio Perez: "We hebben best wel beperkte tijd op de baan met deze auto's dit jaar, vanwege de nieuwe regels qua testen en vrije trainingen. Alles gaat zo snel", aldus Perez tegen de verslaggevers in Spanje.

Hij vervolgt: "Max is de sterke referentie waar ik naar kijk. Hij weet duidelijk 110% uit de auto te persen vanaf de vrijdagtraining tot aan de zondag, dus ik moet eerst zorgen dat ik dat niveau kan bereiken en dan kan ik verder kijken."

Volgens Perez is er geen andere mogelijkheid om op snelheid te komen, dan het rijden in navolging van Verstappen.

Perez: "Het is nutteloos om een andere aanpak te kiezen, want dan raak je de weg gewoon echt kwijt. Daarom werk ik aan een soortgelijk basis als mijn teamgenoot."

In Portugal vorig weekend bijvoorbeeld heeft Perez veel geleerd, vertelt hij.

Sergio Perez: "Wat ik gewoonlijk deed in de races dat gaat gewoon niet werken met deze auto, het is alsof ik mijzelf moet resetten om te weten hoe ik de races moet benaderen."

Hij vult aan: "Hoe je het maximale uit de banden haalt, hoe je het maximale uit de auto perst, dat is iets geheel anders dan wat ik gewend was te doen. Dus het helpt mij veel in die zin", besluit de Mexicaan.