Teambaas Red Bull wil F1-puntensysteem wijzigen: "Geef een punt voor de pole position"

Christian Horner heeft een radicale manier om de sprintkwalificatie te ontwikkelen. Het idee van de teambaas van Red Bull Racing is om meer punten uit te delen maar ook de 'reverse grid' te proberen, ondanks dat het niet heel populair is in de F1-paddock.

De sprintkwalificatie beleeft zijn Formule 1-debuut tijdens de Britse Grand Prix in juli via het format van een kortere race op zaterdag, waarvan het resultaat de startgrid voor het hoofdrace op zondag 18 juli zal bepalen. Een klein aantal WK-punten zal worden toegekend aan de top drie finishers in de sprintkwalificatie, die naar verwachting verdere beproeving zal ondergaan tijdens de Italiaanse Grand Prix en nog een weekend van 2021 - mogelijk in Brazilië als die race doorgaat.

Punt voor pole position

Horner is een voorstander van het 'experimenteren' met F1-formaten, meer dan zijn Mercedes-tegenhanger Toto Wolff, die zich krachtig verzet tegen bijvoorbeeld reverse grids - iets waar verschillende coureurs ook tegen zijn. Horner benoemde dat voorstel echter vallen in een discussie met Sky F1 over de sprintkwalificatie, waarvoor hij ook heeft voorgesteld om het aantal coureurs dat punten krijgt te verhogen om het format meer geloofwaardigheid te geven.

"We hebben heel veel campagne gevoerd voor het punt voor de snelste ronde tijdens de race en ik denk dat dat positief is", zei Horner. "Ik denk dat ik zou kiezen om een punt voor pole position te geven, want dat geeft de waarde en het belang van de pole position weer. Misschien kan er in de toekomst meer worden gedaan met de sprintkwalificatie omdat de punten ook een cruciaal element zijn. Misschien meer nadruk leggen op de punten voor die race en dan die grid omkeren."

Tegenwind

Sommige mensen, zoals de promotor van de Franse Grand Prix en voormalig McLaren-, Renault- en Lotus-teambaas Eric Boullier, vinden dat een nieuw format bij elke race van een seizoen moeten worden getest of helemaal niet, in het belang van eerlijkheid tegenover alle concurrenten.

Maar Horner is het daar niet mee eens en ziet in plaats daarvan de aantrekkingskracht van het uitproberen van sprintkwalificatie op geselecteerde evenementen. "Ik steun de promotors graag om het eens te proberen, want ik denk dat als we niet iets anders proberen, hoe weet je dan of het beter is of niet?"

"Een deel van mij denkt dat een Grand Prix een klassieke kwalificatie en een race op zondag heeft, maar dat zou iets extra's kunnen brengen. En ik denk dat als het niet elk raceweekend zo is, het iets heel interessants kan zijn."