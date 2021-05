Kvyat mikt op nieuwe kans in de F1 als racecoureur

Daniil Kvyat zegt dat hij volgend jaar wil terugkeren in de Formule 1 als racecoureur, hoewel hij een overstap naar een andere serie niet uitsluit. De Rus heeft meer dan 100 races gereden in de F1, waarbij zijn carriere turbulent te noemen was. Eind 2020 verloor hij zijn Alpha Tauri-stoel - en de steun van Red Bull.

Hij is nu de reservecoureur van Alpine en woonde afgelopen weekend de race in Portimao bij. Tegenover de Russische omroep Match TV zei hij: "Ik voel mij prima. Ik heb een nieuwe rol in het team - reservecoureur, werkend aan de simulator. Ik zal als reservecoureur naar de races komen."

"Het is interessant om met het team samen te werken. Het is een nieuw team hier, interessante jongens, ik heb met velen van hen bij Renault gewerkt in 2015 en 2016. Ik ben overal - in de fabriek, op het circuit. Als er iets gebeurt met Ocon of Alonso ben ik altijd klaar om in de auto te zitten."

Wat zijn toekomst betreft, antwoordde Kvyat: "Ik heb veel voorstellen die ik in alle rust zal overwegen. Ik wil volgend jaar in de Formule 1 rijden dus daar ga ik samen met mijn manager aan werken. We moeten dit jaar eerst wachten, kijken naar de opties en rekening houden met veel factoren - welke teams, hoe ziet de serie eruit, wat is de populariteit enzovoort."