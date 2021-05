Alfa Romeo blijft puntloos, beroep afgewezen tegen straf Raikkonen in Imola

Het beroep van Alfa Romeo tegen de straf van Kimi Raikkonen in de Grand Prix van Emilia Romagna is afgewezen. De wereldkampioen van 2007 werd negende in de race, maar kon de punten weer inleveren na een tijdpenaltie van 30 seconden. Deze werd uitgedeeld omdat de Fin op de verkeerde positie reed bij de herstart na de rode-vlag.

Twee weken terug spon Raikkonen achter de safety car, een ronde voor de herstart. Het is dan de bedoeling om terug te gaan naar je oorspronkelijk positie voordat er over de eerste safety car-lijn wordt gereden. Het team gaf instructie aan de Fin om dat te doen, maar de pitmuur begon te twijfelen aan deze call. Het team zei uiteindelijk dat de 41-jarige coureur moest blijven op de plek waar hij was. Als een rijder niet op tijd terugkeert naar de juiste positie, moet de coureur naar de pits en wachten totdat het hele veld voorbij is gekomen. Raikkonen deed dat niet en werd bestraft.

In een verklaring laat de wedstrijdleiding weten begrip te hebben voor de situatie, maar dat de sanctie blijft staan omdat het regels geen ruimte geven voor compassie. “De stewards begrijpen waarom Alfa Romeo handelde zoals ze deden - eerst om de coureur te vertellen om terug te gaan naar zijn positie, en later om hem te vertellen de positie niet opnieuw in te nemen. De stewards houden vast aan hun oorspronkelijke beslissing dat de deelnemer een overtreding beging onder artikel. 42.6 door zijn startpositie niet te herstellen tijdens de ronde achter de safety car. De verplichte straffen die in het FIA reglementenboek staan, zijn specifiek bedoeld om oordeel met betrekking tot sancties uit handen van de stewards te nemen, zelfs of specifiek wanneer de stewards het verzachtende omstandigheden vinden.''



De uitslag van de Grand Prix in Imola blijft door deze uitspraak onveranderd en Raikkonen blijft als dertiende geklasseerd.