Toto Wolff springt gat in de spreekwoordelijke lucht in Portugal: "Prachtige wedstrijd!"

Mercedes-baas Toto Wolff gebruikt goede tandpasta. Na de Grand Prix van Portugal is de glimlach niet van zijn gezicht af te slaan.

Hamilton pakte de overwinning op het glooiende circuit in de Algarve. Wolff: "Het was een prachtige race. We leken het onder controle te hebben gedurende de hele race. Valterri toonde wat pure racesnelheid aan het begin en je kon zien dat het knap lastig was voor Lewis om dat tempo bij te houden."

Toto Wolff vervolgt: "Toen Lewis Bottas uiteindelijk wist in te halen vertrok Lewis aan de horizon en had hij het daarna volledig onder controle. Toch kon je aan zijn stem echt goed horen dat hij er flink voor moest knokken."

Bottas keek alsof zijn hond net dood was na afloop van de race. De Finse coureur zei niet te begrijpen hoe hij de race uiteindelijk kon verliezen terwijl hij zo sterk was aan het begin van de race.

Over die teleurstellende derde plaats voor Bottas zegt Toto Wolff: "Bottas kon uiteidelijk Verstappen niet aanvallen en dat was pech want hij liep wel behoorlijk in op Max, maar toen stabiliseerde het tempo en bleef het gat zo'n beetje rond de 1,4 tot 1,6 seconden."

Volgens Wolff kon Bottas niet voluit in het laatste deel van de race om zijn auto te sparen. Vanwege een sensor die oververhitting bij het uitlaatsysteem meldde trad er een beschermingssysteem in werking om de krachtbron niet te warm te laten worden.

Wolff: "Dat kostte hem zo'n vijf seconden. In het begin heeft Valterri teveel van de auto gevraagd door zoveel druk te zetten. Dat gecombineerd met het DRS-effect op dit circuit zorgde er dan ook voor dat Lewis voorbij kon komen aan Bottas."

Volgens de Mercedes-topman waren zijn coureurs samen met Max Verstappen een klasse op zichzelf vandaag. "Bottas had nog een poging kunnen wagen om Verstappen in te halen als wij hem niet hadden hoeven laten inhouden vanwege de warme powerunit."

Daarom verdient Valterri de een pluim, vertelt Wolff. "Zeker als je bedenkt hoe hij zich moest herpakken na de (crash) tijdens de vorige race."