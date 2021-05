Max Verstappen baalt van neerleggen track limits na VT3: "Ik wist niet dat ze er lagen"

Red Bull-coureur Max Verstappen kon met de snelste ronde het gat met zijn rivaal Lewis Hamilton naar 8 punten brengen, maar door een tracklimit werd die ronde afgepakt.

De Nederlander kreeg de track limit in bocht 14, waar Max Verstappen dacht dat die er niet lag. Maar dat is wel zo. Sinds de derde vrije training is die tracklimit actief en moeten de coureurs hun auto binnen de sensor houden. Gaat de sensor af, dan is de ronde ongeldig. Tijdens de race mochten de coureurs driemaal een limit pakken, maar de ronde werd dan wel afgepakt. Na drie keer krijgen ze dan een straf, maar bij Verstappen kwam het niet zo ver.

Hij wilde een snelle ronde neerzetten voor een extra punt. Maar omdat het om een ronde betreft, waar de limieten zijn overschreden, werd de tijd afgepakt en kreeg hij zijn tweede waarschuwing. Max wist echter niets van die track limit “Dat is een beetje vreemd. Ze controleerden geen track limits bij bocht 14, maar wat dan ook.”

De snelste ronde ging nu naar Valtteri Bottas van Mercedes. Uiteindelijk sloot Verstappen de race af als tweede, achter Lewis Hamilton en voor Valtteri Bottas.