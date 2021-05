Sebastian Vettel bijt van zich af na sterke kwalificatie in 'oud' materiaal

Sebastian Vettel zegt dat hij er geen moeite mee heeft dat alleen zijn teamgenoot de nieuwste specificatie van Aston Martin's 2021-auto in Portimão mocht besturen.

De viervoudige wereldkampioen onthulde vrijdag dat Lance Stroll, de zoon van miljardair-teameigenaar Lawrence, "dit weekend een iets andere specificatie heeft, iets dat van tevoren duidelijk was". Het 'oude' materiaal was voor Vettel, maar het deert hem niet.

Inmiddels is duidelijk dat die belangrijke update een nieuwe vloer betreft. Veel snelheid heeft Stroll echter nog niet laten zien, ondanks deze update aan de groene bolide. Tijdens de kwalificatie kwam de zoon van modemagnaat Laurence Stroll niet verder dan de zeventiende plek. Sebastian Vettel kwalificeerde zich als tiende.

Aangenomen werd dat Vettel bij de pakken neer zat omdat hij over het hoofd werd gezien nadat de nieuwste updates werden vergeven aan Lance Stroll. Het team heeft de vuistregel dat het nieuwe materiaal wordt gemonteerd op de auto van de man met de meeste punten.

Vettel zegt daar geen problemen mee te hebben: "Het is prima dat Lance de onderdelen heeft", meldt de 33-jarige viervoudig wereldkampioen na afloop van zijn sterke kwalificatie van zaterdag.

Vettel: "De jongens werken echt hard om de auto te verbeteren. We moeten in kleine stapjes denken."

Sebastian Vettel bleek met zijn auto met oudere specificaties aanzienlijk sneller dan Stroll. Het betekende voor Vettel eindelijk weer eens een notering in de top-tien, na negen volle maanden achterin het middenveld te hebben geworsteld.

"Plots deed de auto wat ik wilde"

Het lek lijkt nu boven water. Vettel vertelt: "Ik voelde mij gewoon méér op mijn gemak in de auto. Plots deed de auto wat ik wilde. Ik was eindelijk in staat om te ontspannen en me weer door mijn gevoelens te laten leiden", aldus Vettel opgelucht.

"Ik kan niet zo veel nadenken als ik rijd. Hoe meer ik mijn gevoel voor mij laat spreken, hoe beter het is."

Zo wuift Vettel de kritiek op hem dan ook terzijde. Speculaties dat hij het einde van het seizoen 2021 niet eens zou gaan halen, verwijst hij nu naar het land der fabelen.

"Ik wil mijzelf nog altijd bewijzen, dat ik kan doen wat ik wil, zoals ik vroeger ook deed en dat ik dat op een manier kan doen waarmee ik gelukkig kan zijn", vertelt de 33-jarige Duitser openhartig.

"Zolang ik nog de wil voel om te concurreren, ben ik hier. Als dat gevoel verandert, zal dat niet meer zo zijn. Zo simpel is het", besluit Vettel in gesprek met de Spaanse krant AS.