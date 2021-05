Toto Wolff: "Twee Mercedessen en Twee Red Bulls, goede ingrediënten voor een mooie race!"

Mercedes heeft het de laatste tijd niet gemakkelijk in de Formule 1. Het team heeft veel concurrentie van Red Bull Racing. Het team reageerde daarom ook na afloop opgelucht over het behalen van de eerste startrij.

Het was niet een makkelijke sessie voor het team van Mercedes. Net voor aanvang van de sessie moest de bolide van Bottas worden opgeschroefd, vanwege een kapotte sensor. Vervolgens was er geen groot verschil tussen de medium en de soft, hierdoor was het erg moeilijk een keuze te maken op welke banden ze de coureurs naar buiten stuurden. Andrew Shovlin legt uit: “Het was een vrij moeilijke sessie. Duidelijk was niet of de medium of de soft uiteindelijk de snellere band zou zijn. Het kiezen van een extra rondje voor de pushlap of meteen de pushlap, was niet makkelijk.”

Mercedes keek veel naar de tijd van Lewis in Q2. “Tijdens de tweede sessie kwam niemand in de beurt van de tijd van Lewis. Hierdoor hadden we besloten om beide coureurs de tijdens de eerste run de mediumcompound te geven. De baan werd veel langzamer in de laatste minuten, dus de bandenkeuze voor de tweede run was niet belangrijk. We zijn blij dat Max en Sergio ook op die mediumband gaan starten, hierdoor is het voor ons makkelijker om de posities vast te houden.”

De start van de race zal volgens Shovlin niet makkelijk zijn. “Onze grootste zorg zullen de eerste rondes zijn. De mensen op de zachte band kunnen sneller temperatuur in de band krijgen, hierdoor kunnen ze ook sneller rijden. Dat kan lastig zijn”, zo sloot hij af tegen GPToday.net.

Leuke race

Toto Wolff voegde eraan toe: “Kwalificatie was altijd onze zwakte in de eerste twee races en nu staan we weer vooraan. We hebben dit soort optredens van Valtteri in het verleden gezien en vandaag was een megadag voor hem. Ik twijfel niet aan hem, zoals ik altijd heb gezegd, hij kan er zo bij zijn. Vandaag hebben we twee Mercedessen met daarachter twee Red Bulls, goede ingrediënten voor een mooie race!”