Lewis Hamilton piekt te vroeg in kwalificatie: "Geweldig gedaan door Valtteri"

Voor Lewis Hamilton zal de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal vooral als een gemiste kans voelen. Hamilton, die op jacht was naar de 100ste pole position uit zijn carrière , leek vanaf het begin van de kwalificatie in absolute topvorm te verkeren en maakte vooral indruk met een 1.17.9 in Q2 op de mediumband. In Q3 was hij echter drie tienden langzamer dan die tijd en daarmee kwam hij 7 duizendsten tekort voor pole position.

Hamilton was echter niet ontevreden na de kwalificatie: "Valtteri heeft geweldig werk geleverd, net als het team. Ik had niet verwacht dat we hier met twee auto's op de eerste rij zouden staan. Daar moeten we gewoon blij mee zijn. Max wist op het einde nog in de buurt te komen, maar ik weet niet wat er met Red Bull aan de hand was. Geen perfect rondje voor mij, maar heb alles gegeven."

"Ik denk dat we nooit tevreden kunnen zijn met P2," was Hamilton duidelijk. "Maar we zullen altijd blijven pushen om vooruit te komen. Ik ben blij met het werk dat we geleverd hebben en dat het dit weekend gelukt is om op de eerste rij te kwalificeren."