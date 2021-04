Lewis Hamilton snelste op de vrijdag: "Voelde zoals vorig jaar"

Sir Lewis Hamilton was vrijdag het snelste in zijn Mercedes tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Portugal. Daarmee is sneller dan Max Verstappen in de Red Bull.

Hamilton is vrijdagavond dan ook tevreden, maar had net als alle andere coureurs last van weinig grip en veel wind.

Lewis vertelt: “Iedereen was een beetje aan het glijden vandaag. Ik denk dat iedereen wat meer aan het worstelen was met de balans. Het is dus moeilijk te zeggen of het nu aan de wind, de auto of de baan lag. Het is hoe dan ook een uitdaging om de auto op de baan te houden.

De snelle Brit vervolgt: “Het voelt over het algemeen hetzelfde aan zoals vorig jaar toen we hier kwamen met te harde banden. We komen hier dit jaar met ongeveer dezelfde banden of zelfs nog harder. Het voelt alsof we met te harde samenstelling qua rubber hier rijden, ik ben van mening dat we een wat minder harde band hadden moeten hebben, maar we komen er wel doorheen.”

Vorig jaar wist de snelle Brit de Grand Prix van Portugal, op het circuit nabij Portimâo, op zijn naam te schrijven.