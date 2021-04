Back-to-back races in VS en Mexico veilig op F1-kalender voor 2021

De Formule 1-kalender voor dit seizoen onderging deze week weer een wijziging. De Grand Prix van Canada viel af en daar kwam de Grand Prix van Turkije voor in de plaats. Het valt nog maar te bezien of het daar bij blijft, aangezien het coronavirus nog lang niet is verdreven.

Over de back-to-back races in de Verenigde Staten en Mexico bestaan, bij de organisatoren van die evenementen althans, geen twijfels. In Austin is men begonnen met de kaartverkoop voor de Grand Prix en de invulling van het entertainmentprogramma rondom het racen.

In Mexico City fungeert het Autodromo Hermanos Rodriguez momenteel nog als noodhospitaal voor coronapatiënten, maar de organisatie van de Mexicaanse Grand Prix zag zich na het afhaken van de Grand Prix van Canada genoodzaakt om een statement naar buiten te brengen.

"We willen alle bezoekers op het hart drukken dat wij straks in oktober klaar zullen zijn om een Formule 1-race te organiseren", staat in de verklaring aan persbureau DPA. Een bron uit de Formule 1 liet daarnaast weten dat de Grands Prix van de VS en Mexico veilig zijn op de kalender voor dit jaar.