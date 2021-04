Geen Ziggo-verslaggeving vanuit Portugal door positieve coronatest

Ziggo Sport staat voor een bijzondere uitzending dit weekend. Voor het eerst sinds jaren moet de Nederlandse sportzender het doen zonder de inbreng van Jack Plooij en Olav Mol vanaf locatie.,

De zender bracht zojuist zelf naar buiten dat één van de crewleden positief is getest op corona en daardoor zit het team in quarantaine. Of het Mol, Plooij of de cameraman betreft is niet bekend gemaakt, verdere mededelingen zijn niet gedaan.

Het is dus ook niet zeker of de crew volgende week in Spanje wel aanwezig kan zijn - al zal Ziggo dan mogelijk andere mensen naar locatie sturen.