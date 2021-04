Sky Sports genomineerd voor BAFTA voor verslag van Bahrein 2020

De Britse zender Sky Sports F1 is genomineerd voor een BAFTA, de prestigieuze Britse film- en televisieprijzen. Het betreft een nominatie in de categorie Sport voor de registratie van de Grand Prix van Bahrein van vorig seizoen. Er zijn in totaal vier kandidaten in de race voor de award.

Naast het verslag van de Grand Prix van Bahrein komen de manier waarop Amazon Prime de rugbywedstrijd Engeland tegen Frankrijk in de Nations Cup in beeld bracht, de cricketwedstrijd tussen Engeland en West Indies op Sky Sports en de marathon van Londen op de BBC in aanmerking voor de prijs.

De uitreiking van de BAFTA's vindt plaats op 6 juni.