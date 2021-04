Mark Webber vraagt zich af: "Is Fernando Alonso nog wel snel genoeg?"

Is Fernando Alonso nog wel net zo snel en dapper als aan het begin van zijn Formule 1-carrière? Die vraagt stelt oud Formule 1-coureur Mark Webber zichzelf na het zien van de eerste twee Grands Prix van 2021. Alonso is bij Alpine na een afwezigheid van twee jaar teruggekeerd in de koningsklasse van de autosport, maar de Spanjaard kon in Bahrein en Imola weinig potten breken.

Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de Alpine A521 niet snel genoeg is, maar misschien ligt het voor een deel ook wel aan de tweevoudig wereldkampioen zelf. Alonso is overigens de eerste om toe te geven dat hij nog niet 100 procent is en dat hij moet wennen aan zijn nieuwe auto. Webber vreest echter dat de 39-jarige Spanjaard nooit meer op zijn oude niveau komt.

"Ik ben een enorme fan van Fernando en dat weet hij ook", begint Webber in de Spaanse krant Marca. "Maar hij maakte zich zelf ook zorgen voor zijn comeback omdat hij wist dat het niet makkelijk zou worden. Of je nou Fernando Alonso, Michael Schumacher of Niki Lauda heet, het is altijd lastig om na een periode uit de sport je rentree te maken."

"De Formule 1 begrijpt het begrip geduld niet. Het is de koningsklasse van de autosport, er is geen ruimte voor excuses en tijd word je niet gegund. Daar zit mijn twijfel in. Kan de Fernando van nu de 25-jarige Fernando verslaan? Hij is nog net zo goed en beschikt over meer ervaring, maar is hij nog snel en moedig genoeg? Die vraag kan alleen hij beantwoorden."

Webber trekt de vergelijking met een legende uit de MotoGP: "Kijk naar hoe het Valentino Rossi vergaat. Ik vind het verschrikkelijk om hem zo te zien ploeteren, maar de stopwatch liegt niet."