Grote belangstelling voor tickets voor Grand Prix van Verenigde Staten

De Formule 1-races spelen zich momenteel nog af voor lege tribunes, al waren gevaccineerde toeschouwers wel welkom in Bahrein. De Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas nabij Austin later dit jaar lijkt zich in ieder geval wel voor publiek te zullen voltrekken. Amerika is voortvarend bezig met de vaccinatiecampagne en het duurt nog even voordat de Formule 1 op bezoek komt.

De Grand Prix van de Verenigde Staten staat gepland voor 24 oktober. Tegen die tijd zal er ongetwijfeld meer mogelijk zijn dan op dit moment. Daarom is de organisatie het evenement gisteren ook begonnen met de kaartverkoop voor het weekend op het Circuit of the Americas. En de belangstelling voor tickets is tot nu toe overweldigend, laat men weten. De run op kaarten is sinds 2012 niet meer zo groot geweest als nu.

Het Formule 1-weekend in Austin wordt altijd gecombineerd met optredens van grote artiesten op het terrein van het Circuit of the Americas, maar daarvan zijn nog geen namen bekend. Het deert de kaartverkoop in ieder geval niet, de fans komen toch vooral voor het racen. Dit is voorlopig het laatste jaar dat Austin de enige Grand Prix in de Verenigde Staten organiseert. In 2022 krijgt de stad in Texas gezelschap van Miami op de Formule 1-kalender.