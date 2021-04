Toto Wolff gelooft dat McLaren en Ferrari 'mee kunnen doen' tijdens GP Portugal

Mercedes teambaas Toto Wolff meent dat McLaren en Ferrari "mee kunnen doen" tijdens de Grand Prix van Portugal. De Oostenrijker voorspelt dat het niet zomaar Mercedes en/of Red Bull Racing is die vooraan het veld zullen rijden tijdens aankomend raceweekend.

Mercedes en Red Bull Racing hebben samen de eerste twee ronden van het 2021 Formule 1-kampioenschap gedomineerd. Lewis Hamilton wist de eerste race te winnen, daar waar Max Verstappen heer en meester was tijdens de race op Imola. Beide coureurs hebben één overwinning en één pole op hun naam staan. McLaren en Ferrari reden daar achter voor "best of the rest".

Echter, beide teams hebben veel vooruitgang laten zien over de afgelopen winterstop, en zowel Lando Norris als Charles Leclerc wisten hun wagens binnen vier tienden van de pole-tijd te kwalificeren. Toto Wolff is dan ook van mening dat deze twee teams gewoon mee kunnen doen tijdens de komende back to back raceweekenden in Portugal en Spanje.

"Vorig jaar was onze eerste race in Portimão", zo vertelt Toto Wolff. "Het is een spannend, golvend circuit, en vorig jaar hebben we er een flink spektakel kunnen zien. Ook zagen we dat het voornamelijk in het begin van een kwalificatie-run of de eerste paar ronden van de race het niet makkelijk is om temperatuur in de banden te krijgen."

"Het is nog steeds een nieuw circuit voor iedereen. Dit maakt het reuze interessant en gedurende het weekend moeten we allemaal zien te leren. We voorspellen weer een close gevecht met Red Bull, maar ook teams als Ferrari en McLaren kunnen meedoen. We moeten dus maar gaan zien hoe dat zich uitwerkt", zo concludeert Toto Wolff.