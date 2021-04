De NASCAR Series was dit weekend neergestreken op de Talledega Superspeedway. Brad Keselowski eiste de overwinning voor zich op, maar na afloop ging het meer over de crash van Joey Logano. De Amerikaan kwam dwars op de baan te staan, waarna zijn auto het luchtruim koos en over de kop sloeg. Logano kon gelukkig nagenoeg ongedeerd uit het wrak stappen. Bekijk hieronder het ongeluk van de Amerikaan: