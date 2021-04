McLaren opgelucht om eerste twee races schadevrij door te komen

Het team van McLaren is voortvarend aan het seizoen 2021 begonnen. De Britse renstal heeft de derde plek in de pikorde geconsolideerd, en dat inclusief de overstap naar een andere motorleverancier deze winter. Ferrari hijgt McLaren wel in de nek, maar McLaren lijkt op zijn beurt weer iets dichter in de buurt van Mercedes en Red Bull Racing te staan.

Na twee races bezet de equipe uit Woking de derde plaats met 41 punten, waaronder een podiumplaats in Imola. Daar is McLaren-teambaas Andreas Seidl blij mee, maar hij is ook opgelucht. De Britse renstal is de eerste twee races van dit jaar nagenoeg ongeschonden doorgekomen en dat is met het oog op het ingevoerde budgetplafond heel belangrijk.

Seidl: "Het is financieel gezien een uitdaging waar we ons van bewust zijn. Al speelt het geen rol bij de benadering van een raceweekend of een individuele sessie. We proberen altijd ons gezond verstand te gebruiken, maar tegelijkertijd zijn we ambitieus en willen we voor goede resultaten gaan. Om dat te doen moet je deze auto's tot het uiterste pushen. Daarom ben ik blij dat we geen grote incidenten hebben meegemaakt tijdens de eerste twee Grands Prix."

Het podium in Imola was de kers op de taart. "Het was een verdiende podiumplaats", vervolgt Seidl. "Als je kijkt naar wie voor ons eindigden, Red Bull Racing-coureur Max Verstappen en Mercedes-rijder Lewis Hamilton, zij vormen samen met hun teams het ijkpunt in de Formule 1 op dit moment. Daarom was die derde plaats van Lando Norris zo mooi, al is het van belang ons niet mee te laten slepen door dit resultaat."

"Als je kijkt in welk tempo Max in de laatste stint een gat sloeg, dan weten we dat we nog veel werk te verzetten hebben. Al met al is het echter veelbelovend wat we in Imola hebben laten zien. Het was de bevestiging dat het hele team, samen met onze collega's van Mercedes, puik werk geleverd heeft deze winter", besluit Seidl.