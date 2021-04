Weersvoorspelling Portimao: Zon en wolken wisselen elkaar af

De Formule 1 strijkt komend weekend neer in Portimao voor de Grand Prix van Portugal. Qua weersomstandigheden zal het daar beter vertoeven zijn dan twee weken geleden in Imola, waar het met 13 graden ronduit fris was en waar het op zondag ook nog eens regende.

In Portimao zal het sowieso wat warmer zijn. De temperatuur ligt vrijdag al rond de 18 graden en het kwik stijgt zaterdag en zondag naar 20 of 21 graden. Daarnaast is de kans op neerslag tijdens de Portugese Grand Prix te verwaarlozen.

Het weekend begint vrijdag nog bewolkt en mogelijk valt dan een spatje regen, maar de rest van het weekend lijkt zich onder droge omstandigheden af te zullen spelen. Zon en wolken wisselen elkaar zaterdag en zondag af, zonder buien die de boel flink in de war kunnen schoppen.