Jacques Villeneuve over Valtteri Bottas: "Hij is simpelweg te traag"

Valtteri Bottas kende een erg lastig weekend tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna. De Fin kon, volgens teambaas Toto Wolff, niet goed de temperatuur in zijn banden krijgen en bewaren. Dit zorgde ervoor dat hij telkens aan het begin van de ronde niet snel genoeg was, en kon pas halverwege de ronde competitieve sectortijden neerzetten. Dit alles zorgde ervoor dat hij tijdens Q3 zichzelf niet hoger dan P8 kon krijgen.

Echter, Bottas verloor in natte omstandigheden nog eens twee plekken aan de start. Dit zorgde ervoor dat hij midden in het veld terecht kwam, en reed na 5 ronden al bijna een halve minuut achter de leiders Max Verstappen en Lewis Hamilton. Ook in vrije lucht kon Valtteri geen indruk maken op het Circuito Enzo E Dino Ferrari Di Imola, en zelfs Williams-coureur George Russell bleef tijd op hem winnen. Russell lanceerde vervolgens een aanval op de Fin, maar wegens een nat gedeelte van de baan en vermoedelijk schichtig bewegen van Bottas crashten beide heren van de baan af - een rode vlag was het gevolg.

Oud F1-coureur en wereldkampioen Jacques Villeneuve is van mening dat de crash met Russell uitlicht hoever Bottas van het tempo af zat afgelopen race weekend; hij stond op het punt worden ingehaald door een auto die op papier véél langzamer is.

"Hij zou absoluut niet hebben hoeven verdedigen tegen een Williams", zo vertelt Jacques Villeneuve. "Dit laat zien hoe gespannen Bottas al is tijdens de tweede race van het seizoen, en dat zal heus niet beter worden", zo vertelt de Canadees aan F1 Insider.

"Hij is simpelweg te traag. Als hij dat niet zou zijn, dan had hij niet dusdanig hard hoeven verdedigen tegen Russell." Villeneuve kaart daarbij ook nog aan dat het verschil tussen Sergio Perez en Max Verstappen al minder groot is dan het verschil tussen Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, en is van mening dat de Mexicaan veel beter in staat is om zijn teamgenoot te helpen dit seizoen dan dat Bottas dat gaat kunnen.

"Perez is de nieuwkomer in het team van Red Bull en is nu al veel sterker dan Bottas, welke bezig is met zijn vijfde seizoen in zijn team. Perez kan zo veel meer voor Max doen dan Bottas voor Hamilton", zo concludeert Jacques Villeneuve.