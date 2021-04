Krachtbron uit Bottas zijn W12 heeft crash Imola overleefd, kan nog gebruikt worden

Direct nadat Lewis Hamilton zijn W12 in zijn achteruit terug op de baan op wist te rijden in de bocht Tosa, klapte George Russell vol op Valtteri Bottas tijdens een poging om de Fin in te halen in Tamburello. Russell raakte met zijn rechter achterwiel op een nat stuk van de baan, spinde, en ramde de rechterkant van Bottas zijn wagen.

Een eerste indruk was dat vrijwel heel de wagen van Bottas kon worden afgeschreven. Toto Wolff bekende vrijwel direct na de race dat dit serieuze gevolgen zou hebben voor het kostenplaatje; de teams zitten immers aan een gelimiteerd budget was.

Echter, na een eerste inspectie bij AMG High Performance Powertrains in Brixworth is bekend gemaakt dat de krachtbron uit de W12 van Bottas de crash heeft overleefd. De krachtbron zal dan ook - na eventuele reparaties - gewoon nog gebruikt gaan worden dit seizoen, al dan wel wellicht als een zogeheten vrijdag-krachtbron.

Ook zijn monocoque viel te repareren, al voorspelt Tobi Grüner van het Duitse Auto Motor und Sport wel dat Valtteri Bottas een gloednieuwe krijgt voor de Grand Prix van Portugal.

First inspection at Mercedes HPP suggests the Power Unit in Valtteri Bottas car has survived the big crash at Imola. He will likely get a new monocoque for the next race at Portimao even if the one he ran at Imola seems to be reusable after some minor fixes.#AMuS #F1 pic.twitter.com/WLgmsBfofG