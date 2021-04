Hakkinen: "Max Verstappen heeft met Red Bull de snelste wagen in de kwalificatie"

Mika Hakkinen gelooft dat Red Bull de snelste auto heeft in de kwalificatie, maar voegde eraan toe dat Mercedes op gelijke hoogte ligt als het gaat om de race op zondag. Lewis Hamilton verzekerde zich van pole position voor de Grand Prix van Emilia Romagna, maar werd vrijwel direct bij de start verslagen door Max Verstappen, die in moeilijke omstandigheden de overwinning behaalde op Imola.

Ondertussen kon Hamilton herstellen van een uitstapje in de grindbak om als tweede te eindigen en de snelste ronde te rijden, waardoor hij een voorsprong van één punt in het kampioenschap heeft. De twee coureurs hebben nu allebei een race gewonnen, met nog 21 races te gaan in het jaar 2021.

Psychologische strijd Verstappen Hamilton

Terugkijkend op een spannend weekend zei tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Hakkinen dat de psychologische kant van de strijd tussen Hamilton en Verstappen in de toekomst een cruciale rol zou spelen.

"Wat ik dit weekend meeneem, is dat hoewel Red Bull de snelste auto in de F1 heeft, de Mercedes niet ver achterloopt in de kwalificatie en gelijk met hen in de race. Deze teams gaan echt tegen elkaar op. Beide Red Bulls verloren wat tijd tijdens hun snelste kwalificatieronden, maar ze slaagden er nog steeds in om als 2e en 3e te kwalificeren binnen een tiende van Lewis Hamilton. Met perfecte ronden hadden Sergio Perez of Max Verstappen de pole kunnen pakken en de eerste rij kunnen blokkeren, maar tegen Lewis kun je het je niet veroorloven om een ​​fout te maken of wat tijd te verliezen", zo schrijft Hakkinen in zijn column voor Unibet.

Vergelijking Hakkinen Schumacher

"In de race was het geen verrassing dat Max de overwinning pakte nadat hij zo'n perfecte start had gemaakt en het wiel-tegen-wiel gevecht met Lewis in de eerste bocht had gewonnen. Dat was erg krap. Ze hadden zo gemakkelijk kunnen botsen, maar ze beoordeelden het allebei goed, ondanks een kleine aanraking. Lewis had het geluk slechts kleine schade op te lopen, maar ze vechten heel hard en we zijn pas 2 races onderweg. Het verbaast me niet dat mensen dit vergelijken met mij en Michael Schumacher. Twee nauw bij elkaar passende auto's en twee coureurs die alleen geïnteresseerd zijn in winnen."

"Max kan een beetje angstig klinken op de radio, dus de psychologische kant van de strijd tussen hem en Lewis zal fascinerend worden. Het lijdt geen twijfel dat ze allebei willen winnen, maar kalm blijven wordt heel belangrijk. Max reed goed, en bij elke overwinning zal hij het winnende ritme ontwikkelen dat zo belangrijk is als je het wereldkampioenschap wilt winnen."