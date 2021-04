'Miami telt jaarlijks tussen 17 miljoen en 20 miljoen neer voor Grand Prix'

De organisatie van de Grand Prix van Miami moet vanaf volgend jaar jaarlijks een bedrag van tussen de 17 miljoen en 20 miljoen dollar overmaken naar de Formule 1. Die schatting maken insiders voor CNBC. Miami heeft een tienjarig contract met de koningsklasse van de autosport afgesloten.

Een fee van tussen de 17 miljoen en 20 miljoen dollar is aanmerkelijk minder dan wat sommige andere Grand Prix-organisatoren moeten ophoesten voor hun Formule 1-race. Vooral van de evenementen in het Midden-Oosten is bekend dat zij een veel hogere prijs betalen.

Zo vindt dit jaar voor het eerst een Grand Prix in Saoedi-Arabië plaats, in Jeddah. Ook zij hebben een tienjarig contract met de Formule 1 getekend, maar wel met een totale waarde van 650 miljoen dollar. Dat betekent dat zij per jaar 65 miljoen dollar voor hun Grand Prix moeten neertellen.