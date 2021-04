De Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola was een weekend van uitersten voor het team van McLaren en coureur Lando Norris. Op zaterdag leek Norris in de kwalificatie te stunten met een - op dat moment - tweede tijd, maar de wedstrijdleiding schrapte die tijd vanwege het overschrijden van de track limits. De teleurstelling was groot, maar het maakte de ontlading een dag later des te groter toen Norris alsnog een mooie podiumplek in de wacht sleepte.

In de nieuwste aflevering van Unboxed neemt McLaren de kijker mee achter de schermen in Imola en biedt een blik op de achtbaan van emoties van afgelopen weekend: