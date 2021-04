'Komst Miami gaat mogelijk ten koste van de Grand Prix van Spanje'

De Formule 1 kondigde vorige week een nieuwe racelocatie voor 2022 aan. De Amerikaanse stad Miami wordt aan de al uitpuilende kalender toegevoegd. De koningsklasse van de autosport verhoogt echter niet het aantal races voor het hele seizoen, dat blijft op 23 staan.

Dat betekent dat een van de huidige Grands Prix op de nominatie staat om af te vallen. De weekenden in Imola en Portimao zijn sowieso invalkrachten, in plaats van de op de reservelijst geplaatste Grand Prix van China en de in ongenade gevallen Grand Prix van Vietnam.

De Chinese Grand Prix keert volgend jaar waarschijnlijk terug op het schema, maar het lot van de Vietnamese Grand Prix is ongewis. De kans dat Hanoi in 2022 een plekje op de kalender krijgt is nihil, wat ruimte biedt voor de toevoeging van Miami.

Er liggen echter meer kapers op de kust. Imola wil weer jaarlijks een Grand Prix organiseren, voor Portimao smaken de eerste ervaringen met Formule 1-races naar meer en ook Duitsland aast op een terugkeer op de kalender.

De Grand Prix van Spanje zou het kind van de rekening kunnen worden. Het evenement op het Circuit de Catalunya heeft alleen voor dit jaar een contract en het zou voor de hand liggen als de komst van Miami ten koste gaat van de race in Barcelona, stelt Racefans.net.

De organisatie van de Spaanse Grand Prix is geenszins van plan om te wijken. "We zetten in op een contract voor langere termijn, minstens vijf jaar. We kunnen niet de benodigde investeringen doen als we steeds eenjarige contracten met de Formule 1 sluiten en niet verzekerd zijn van enige continuïteit", aldus Josep Lluis Santamaria, baas van het Circuit de Catalunya.