Yuki Tsunoda likt zijn wonden na beginnersfouten: "Echt onacceptabel"

Yuki Tsunoda weet na de Grand Prix van Emilia-Romagna van afgelopen weekend gelijk hoe snel het tij kan keren. De debutant van Scuderia AlphaTauri was na de seizoensopener in Bahrein nog de gevierde man, op het circuit van Imola was hij de schlemiel. De jonge Japanner rekent dat zichzelf nog het meeste aan.

Het begon al in de kwalificatie. Tsunoda verloor in Q1 de controle over zijn auto in de Variante Alta en belandde nog voordat hij een tijd had neergezet in de bandenstapels. Ook in de race hield hij de AT02 niet op het asfalt. De Japanner incasseerde een tijdstraf omdat hij te vaak de track limits overschreed en belandde daarnaast nog in de grindbak in bocht 2.

Al met al was het niet het weekend van de rookie. Dat is nog zwak uitgedrukt, vindt Tsunoda zelf. Hij belooft beterschap. "Voor mij is het echt totaal onacceptabel om twee dagen achter elkaar zulke fouten te maken, niet te verkroppen. Ik moet er nu van leren zodat ik de volgende keer beter voor de dag kom."

Zodoende was AlphaTauri aangewezen op Pierre Gasly om de snelheid te vertalen in punten. Tsunoda likt zijn wonden. "Wat er in Q1 gebeurde, was al volledig mijn eigen fout. Als ik naar de performance van de auto kijk, dan hoef ik op dat moment helemaal niet zo hard te pushen. Ik weet niet waarom ik dat deed."