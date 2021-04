Mick Schumacher teleurgesteld in zichzelf: "Eerste keer in de regen met F1-wagen was niet makkelijk"

Het Grand Prix-weekend in Imola markeerde de tweede F1-race van Mick Schumacher. De Duitse rookie kende in Bahrein een solide optreden, al was dat ook opvallend vanwege het slechte optreden van teamgenoot Nikita Mazepin.

De zoon van Michael Schumacher kwam vandaag in een nieuwe situatie terecht; een regenrace. Dat was de ultieme kwaliteit van zijn vader, maar Mick moet er nog aan wennen. Achter de safety car wilde hij zijn banden opwarmen maar spinde op het rechte stuk en knalde tegen de muur.

Hierdoor verloor hij zijn voorvleugel en moest hij terugrijden naar de pits. Vanwege de situatie op de baan had de wedstrijdleiding echter de pitstraat gesloten en dus moest Schumacher twee ronden zonder voorvleugel rondrijden.

De Duitser zei na de race dat het niet makkelijk was: "Het was mijn eerste keer in een Formule 1-auto in natte omstandigheden, maar het was zeker niet gemakkelijk."

"Om eerlijk te zijn wist ik niet precies wat er gebeurde op het moment dat ik spinde, het ging vrij snel. Ik weet niet of ik te agressief was of dat het een plas water was of wat dan ook. Het is iets dat we zullen analyseren, maar ik ben behoorlijk teleurgesteld in mezelf. We hadden tot dan toe een goede positie gehad. Al met al denk ik dat het een positieve race was, we eindigden als 16e en we hadden een goede snelheid. Ik heb de race uitgereden en dat was ons doel."