Voor het 2021 Formule 1-seizoen heeft de sport een nieuw contract afgesloten met Ferrari Trento, een producent van mousserende wijn. Deze mousserende wijn is de officiële nieuwe "toast" van de Formule 1, en wordt gespoten en gedronken door degene die op het podium zijn geëindigd na Formule 1-races.

Echter, Sir Lewis Hamilton is niet enorm te spreken over deze nieuwe mousserende wijn. In onderstaande video is te zien hoe de zevenvoudig wereldkampioen voorzichtig een slok neemt, maar deze ook direct weer uitspuugt!