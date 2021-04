Hoogste bochtsnelheden tijdens kwalificatie GP Emilia Romagna

Lewis Hamilton start de Grand Prix van Emilia Romagna vanaf de eerste plek, met Sergio Perez en Max Verstappen daar achter. Lewis Hamilton verwachtte zelf niet om op pole position te staan, aangezien hij van mening was dat de RB16B de snellere auto was.

Zowel Sergio Perez als Max Verstappen gaven aan rommelige ronden te hebben gereden. Sergio Perez zou in de laatste bocht tijd zijn verloren, terwijl Verstappen zei dat heel zijn ronde slordig was. Tocht valt er te zien dat de Red Bull-wagen in veel bochten de snelste tijd noteerde ten opzichte van de andere wagens. Zie in de afbeelding hieronder hoe de bochtsnelheden van verschillende coureurs zich verhield in de kwalificatie van de Grand Prix van Emilia Romagna