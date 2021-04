"Deelname aan VT2 niet in het geding voor hardleerse Nikita Mazepin"

Haas F1-coureur Nikita Mazepin was gisteren nog vol goede moed over zijn tweede Formule 1-weekend. De 22-jarige Rus was bij zijn debuut in Bahrein al na een paar bochten uitgevallen. Door eigen toedoen spinde hij na de derde bocht van de baan en belandde in de bandenstappels. Het was het kortste debuut in de Formule 1 in jaren.

Hij had dat als vrij pijnlijk ervaren, gaf Mazepin op de donderdag in Imola toe. Tegelijkertijd bezwoer hij dat hij die crash achter zich had gelaten en dat hij ervan geleerd had. "Het is onvermijdelijk dat een seizoen met 23 raceweekenden bestaat uit hoogte- en dieptepunten. Het is belangrijk om zoveel mogelijk te leren van de slechte ervaringen, zonder dat je jezelf naar beneden laat halen en verzandt in negativiteit. Je moet zonder belemmeringen vooruit durven te gaan."

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna had echter niet slechter kunnen verlopen voor Mazepin. In zijn eerste run spinde hij gelijk al bij het uitkomen van de tweede Rivazza-bocht de grindbak in. Het bleek een voorbode voor de slotfase van de sessie. Opnieuw verloor Mazepin bij het uitkomen van Rivazza 2 de controle over zijn bolide en hij wist de wagen niet meer op te vangen. De Rus knalde achterwaarts met de VF-21 de muur in.

Haas F1 Team staat al niet bekend als de renstal met de diepste zaken en in het tempo dat Mazepin schade rijdt is de bodem van de schatkist zo bereikt, al scheelt het dat de vader van Mazepin zich als financier aan het team verbonden heeft. Teambaas Günther Steiner heeft laten weten dat de Amerikaanse renstal de schade op tijd voor de tweede training zal repareren en dat de deelname van Mazepin aan die sessie niet in het geding is.