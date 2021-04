Verstappen vindt inbreng van Perez over Mercedes-krachtbron waardevol

Sergio Pérez heeft door zijn overstap naar Red Bull niet alleen ervaring meegenomen, maar ook kennis over de Mercedes-krachtbron. Volgens Max Verstappen is de informatie waardevol, maar zal het de prestaties van de Honda niet veel verbeteren ''Het geeft ieder geval een inkijkje'', zei Verstappen tegenover Formule 1.nl. ''Of het de motor beter maakt, daar is het denk ik te laat voor. Maar je kan wel het hebben over hoe de motor start, opschakelt en reageert wanneer je gas geeft.''



Verstappen heeft in zijn F1-carriére met verschillende krachtbronnen gereden, behalve met Mercedes. Met met de inbreng van Pérez over de Duitse V6 wordt de puzzel completer. Al deze kennis helpt het team verder. ''Natuurlijk, ik heb gereden met Renault en Ferrari ervoor. Het is altijd goed om informatie te krijgen over de Mercedes-motor'', sloot Verstappen af.



Pérez heeft met de dominate hybride V6 Mercedes gereden in zijn periode bij Force India en Racing Point.