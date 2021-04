Formule 1-organisatie laat niks los over geruchten afgelaste GP Canada

Gisteren doken rumoeren op dat de Grand Prix van Canada wegens het coronavirus afgelast zou zijn. Gastheer stad Montréal zou op het moment erg veel last hebben van de gevolgen van het virus. Het zou daarom dan ook niet mogelijk zijn om dit jaar een race te organiseren op het semi-permanente Circuit Gilles Villeneuve. Een race op Istanbul Park zou het alternatief zijn.

Echter, de Formule 1-organisatie wil dusver nog niets loslaten over deze rumoeren. Radio Canada beweert dat de race op 13 juni inmiddels al is afgelast omdat het Ministerie van Volksgezondheid in Canada het risico te hoog vindt om deelnemers van buitenaf het land in te laten en in quarantaine te stellen, maar de Formule 1-organisatie weigert dit te bevestigen.

Sinds het begin van het 2020-seizoen heeft de sport een aantal protocollen in kwestie, zoals dat teams in hun eigen "bubbels" moeten fungeren, en ook moeten lokale quarantaineregels in acht worden genomen. Echter, dit is niet mogelijk aangezien de Grand Prix van Azerbeidzjan direct de week daarvoor is. Een week quarantaine in Montréal - bijvoorbeeld - is dan ondenkbaar.