De eerste foto's vanuit de pits in Imola!

Dit weekend zal de Grand Prix van Emilia Romagna worden verreden op het Circuito Enzo E Dino Ferrari Di Imola. Na een spannende eerste race in Bahrein zullen de Formule 1-teams hard hebben gewerkt om extra snelheid op hun auto's te winnen door upgrades door te voeren. Zie onderstaand de upgrades die de verschillende teams zoal hebben meegebracht.

McLaren begon het seizoen sterk. Lando Norris finishte vierde en Daniel Ricciardo zevende. Waar het team uit Woking al een ingenieuze diffuser zou hebben gemonteerd, hebben ze nu ook nieuwe deflectors op de achterkant van vloer gemonteerd.

Revised McLaren's floor deflectors for Imola. pic.twitter.com/gxakscljhd — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) April 15, 2021

Ook het kampioenteam Mercedes heeft niet stilgezeten. Waar het duidelijk werd dat - met name in kwalificatie-trim - het team uit Brackley niet meer vanzelfsprekend de snelste auto had, heeft het team volgens Valtteri Bottas ontelbaar pogingen gedaan om hun verloren relatieve snelheid terug te winnen. Zo heeft Mercedes onder andere een nieuwe diffuser toegepast voor dit weekend, om zo meer stabiliteit te creëren aan de achterkant van de auto - iets wat door beide coureurs als een zwakte werd beschouwd.

Not sure if tested already. Mercedes revised diffuser. pic.twitter.com/i7yLrtbFOD — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) April 15, 2021

Ook Alpine heeft upgrades meegebracht. Waar Fernando Alonso zijn A521 Q3 in wist te rijden, waren zowel de Spanjaard en Esteban Ocon van mening dat zij uitkeken naar meer snelheid om daadwerkelijk competitief te zijn met McLaren, Ferrari en AlphaTauri. Zo heeft het voormalig Renault-team een nieuwe voorvleugel meegenomen naar Imola.

Details of Alpine's new front wing. pic.twitter.com/pUAr4CEIjF — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) April 15, 2021

Waar het Circuito Enzo E Dino Ferrari Di Imola als een high downforce circuit wordt beschouwd, neigt Ferrari alsnog naar een achtervleugel-spec die duidt op weinig neerwaartse druk. In onderstaande afbeelding is te zien dat zij een vlakkere achtervleugel mee hebben genomen.

Lower downforce rear wing for Ferrari. Spoon profile. Looks top element is bigger. No T wing. pic.twitter.com/3wYBPTE71o — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) April 15, 2021

Om 11:00 lokale (en Nederlandse) tijd zal de eerste vrije training van de Grand Prix van Emilia Romagna beginnen, waar ongetwijfeld meer upgrades in beeld zullen komen. Zo is men ook benieuwd naar Red Bull, welke hebben laten weten dat zij gaan proberen om nóg meer snelheid op de RB16B te kunnen toepassen.