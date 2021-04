Aston Martin-coureur Lance Stroll rijdt dit jaar met een nieuwhelmdesign. De helm van de Canadees is in de basis volledig in dezelfde groene huiskleur als het team gespoten, met aan beide zijkanten van de helm een vleugel van het embleem van de Britse autofabrikant die nu zijn naam leent aan de renstal. Bovenop staat een esdoornblad, het symbool voor Canada. Mark Antar is verantwoordelijk voor het ontwerp en hij kwam via social media in contact met Aston Martin en Stroll.