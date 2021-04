Honda treft maatregelen naar aanleiding van problemen in Bahrein

Honda heeft tegenmaatregelen genomen om de kleine problemen die drie weken geleden tijdens het raceweekend in Bahrein de kop opstaken in de kiem te smoren. Dat verkondigde Toyoharu Tanabe, technisch directeur bij de Japanse autofabrikant, in de aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna. Honda heeft de data van Bahrein bestudeerd en aan de hand daarvan wat kleine aanpassingen doorgevoerd.

Tijdens het weekend op Sakhir werd Scuderia AlphaTauri-coureur Pierre Gasly voorzien van een nieuwe Energy Store en een nieuwe Control Electronics, terwijl dezelfde componenten bij de aandrijflijn van Red Bull Racing-rijder Sergio Perez werden vervangen voorafgaand aan de race. In de opwarmronde richting de grid viel de auto van de Mexicaan ook nog stil. Het was dus zeker geen ideaal weekend voor Honda.

De motor is goed, maar vertoont her en der nog wat kuren. Tanabe: "Het openingsweekend van dit seizoen produceerde bemoedigende resultaten voor onze teams, met de Honda-krachtbron als snelste in de vrije trainingen en kwalificatie en in de race op een tweede, vijfde en negende plaats. Echter, het weekend in Bahrein verliep niet geheel vlekkeloos. Daarom hebben we deze relatief lange pauze richting de tweede race benut om samen met onze teams hard te werken, de data te analyseren en tegenmaatregelen te treffen waar nodig."

Honda is vastberaden om in Imola 'robuuster' voor de dag te komen. "De fabriek van AlphaTauri ligt slechts 15 kilometer bij dit circuit vandaan, dus dit is een thuisrace voor hen. Het geeft ons bij Honda des te meer aanleiding en motivatie om een sterk weekend mee te maken. Vorig jaar verliep de kwalificatie voor zowel AlphaTauri als Red Bull Racing goed, maar het resultaat van de race was geen correcte weerspiegeling van hun ware potentie. We hopen nu op een soepel weekend dat uitmondt in een uitmuntende performance op zondag", aldus Tanabe.