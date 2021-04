Carlos Sainz trapt bij Ferrari niet in dezelfde valkuil als Felipe Massa

Carlos Sainz heeft er verstandig aan gedaan om na zijn aantreden bij Ferrari niet hoog van de toren te blazen. Dat stelt Rob Smedley, tegenwoordig in dienst van de Formule 1 als directeur datasystemen, in de F1 Nation-podcast. Smedley heeft met eigen ogen gezien hoe het ook anders kan, hij was jarenlang de race-engineer en rechterhand van Felipe Massa.

Sainz is niet in dezelfde valkuil als Massa getrapt. Smedley: "Het slechtste dat Carlos had kunnen doen, is binnenkomen en gelijk een boude uitspraak doen dat hij Charles Leclerc wel even met een kluitje het riet in zou sturen en dat hij de status van eerste rijder voor zich op zou eisen. Dat werkt namelijk niet. De druk die je dan over jezelf afroept, neemt alleen maar toe en wordt op ten duur zelfs bijna ondraaglijk."

De transfer van Massa van Sauber naar Ferrari in 2006 ging niet onopgemerkt voorbij. "Als we dan teruggaan naar hoe Felipe bij Ferrari begon, hij beging de fout door te verkondigen dat hij Michael Schumacher wel zou bijbenen", vervolgt Smedley. "Michael Schumacher, een zevenvoudig wereldkampioen, dat is geen klungel. Felipe is daar naïef in geweest, hij dacht dat hij Michael wel even zou verslaan."

"Vanaf het begin ging het gelijk al mis. Pas toen we het juiste team om Felipe heen formeerden en hem met beide benen terug op aarde brachten door hem op het hart te drukken dat hij Michael verslaan wel kon vergeten, ging het beter met hem. We gaven hem mee dat hij op termijn misschien zou kunnen wedijveren met Michael, maar dat we moesten beginnen met een gestructureerde aanpak en hard werken. Pas dan kon hij met zijn pure talent zichzelf uit die netelige situatie halen en progressie boeken", aldus Smedley.