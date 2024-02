"Is de komst van Hamilton een boost voor Leclerc?"

Het team van Ferrari maakte vorige week groot nieuws bekend. Ze onthulden namelijk dat Lewis Hamilton per 2025 voor hen zal gaan rijden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wordt de teamgenoot van Charles Leclerc en Felipe Massa denkt dat dit een boost is voor de Monegask.

Leclerc verlengde enkele weken geleden zijn contract bij het team van Ferrari. De Monegask wil met Ferrari op jacht gaan naar zeges en mogelijke wereldtitels. Hij wil voor zijn kansen gaan, maar met Lewis Hamilton krijgt hij een ijzersterke coureur als teamgenoot. Het is nog maar de vraag hoe dit gaat uitpakken, maar kenners kijken er in ieder geval wel naar uit. Het is echter nog geen uitgemaakte zaak dat Hamilton de kopman zal worden.

Voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa vraagt zich af wat er volgend jaar zal gaan gebeuren bij Ferrari. De Braziliaanse coureur legt zijn gedachtegang uit aan La Gazzetta dello Sport: "De aankondiging zorgde voor enorme opschudding in de media. Het is duidelijk dat de komst van Lewis volgend jaar iets zal gaan veranderen binnen het team, want een coureur met zijn hoeveelheid titels is niet te vergelijken met Sainz. Deze situatie zal ook een boost zijn voor Leclerc, hij zal willen bewijzen dat hij op hetzelfde niveau of zelf superieur is aan Hamilton in dezelfde auto."