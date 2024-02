Massa juicht om Hamilton-transfer: "Zo cool!"

Het team van Ferrari maakte vorige week bekend dat Lewis Hamilton per 2025 voor hen gaat rijden. Het is een sensationele overstap en veel kenners reageren enorm enthousiast op het nieuws. Felipe Massa kan haast niet wachten om Hamilton in het scharlakenrood te zien.

Massa vocht in dienst van Ferrari een aantal spannende duels uit met Hamilton. In 2008 vochten de twee zelfs om de wereldtitel en werd de strijd gewonnen door Hamilton. De Brit groeide in de afgelopen jaren uit tot een soort Mercedes-icoon, maar nu heeft hij er dus toch voor gekozen om het team te verlaten. Hij gaat Carlos Sainz opvolgen bij Mercedes en hij heeft een meerderjarig contract getekend.

Verwachting

Felipe Massa draagt Ferrari nog altijd een warm hart toe. De Braziliaan is dan ook enorm blij met de aanstaande transfer van Hamilton. In gesprek met Motorsport.com spreekt Massa zich enorm enthousiast uit: "Ik had altijd al gedacht dat hij, op een zeker moment, zou overstappen naar Ferrari en dat hij zou gaan proberen om daar zijn loopbaan af te sluiten. Dat gaat nu daadwerkelijk gebeuren!"

Cool

Massa is lovend over de stuurmanskunsten van Hamilton. De Braziliaanse coureur vindt het een gave en interessante move en daar is hij zeer blij mee: "Hij begint daar met rijden als hij ongeveer veertig jaar oud is. Het wordt wel zeker weten zijn laatste stint in de Formule 1. Dat zal één, twee of drie jaar gaan duren, dat is volledig afhankelijk van hoelang hij nog door wil gaan en hoe goed de resultaten zijn. Maar man, dit is cool!"