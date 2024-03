Massa niet langer ambassadeur van de Formule 1

Felipe Massa zorgde vorig jaar voor veel opgetrokken wenkbrauwen. De Braziliaan nam juridische stappen omdat hij van mening is dat hij recht heeft op de wereldtitel van 2008. Massa onthult nu dat dit consequenties heeft gehad, want hij is geen ambassadeur van de Formule 1 meer.

Massa kondigde vorig jaar juridische stappen aan, nadat Bernie Ecclestone opvallende uitspraken deed over Crashgate. De voormalig eigenaar van de Formule 1 stelde toen dat hij en de FIA al in 2008 wisten van het Crashgate-schandaal. Ze stopten dit in de doofpot, zodat de wereldtitel van Lewis Hamilton zou blijven staan. Zonder Crashgate, zou Massa in 2008 wereldkampioen zijn geworden.

Rechtvaardigheid

Massa was des duivels toen hij de uitspraken van Ecclestone las en daarom nam hij juridische stappen. De Braziliaan laat nu weten dat de Formule 1 hier niet zo blij mee is. In gesprek met Corriere dello Sport laat hij weten dat hij geen ambassadeur van de Formule 1 meer is: "Dat ben ik al sinds september 2023 niet meer. Mijn bevindingen over het seizoen van 2008 wordt niet door iedereen gewaardeerd. Ik werd gevraagd om niet aanwezig te zijn in Monza. Geen probleem, ik blijf mij concentreren op mijn principes van ernst en rechtvaardigheid van de sport."

Interlagos

Massa was daarna wel aanwezig bij de Braziliaanse Grand Prix op het circuit van Interlagos. Hij wilde hier een belangrijke boodschap mee afgeven aan de Formule 1. Massa legt uit waarom hij zijn neus wilde laten zien op het circuit in Sao Paulo: "Ik ben daarna nog wel naar de race op Interlagos gegaan. Ze kunnen mij namelijk niet zeggen dat ik niet aanwezig mag zijn bij mijn thuisrace."