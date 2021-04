Formule 1 geeft proef met tweedaags Grand Prix-weekend geen vervolg

De Formule 1 is druk aan het experimenteren met mogelijke verbeteringen voor het format voor het Grand Prix-weekend en de koningsklasse van de autosport als geheel. Dit seizoen staan sprintraces op de zaterdag tijdens een raceweekend op het programma, vorig jaar probeerde de Formule 1 een tweedaags Grand Prix-weekend uit.

Op Imola, komend weekend weer het decor voor een Formule 1-race, duurde het Grand Prix-weekend vorig jaar twee in plaats van drie dagen. De teams en coureurs konden later arriveren, werkten op zaterdagochtend een vrije training af en later die dag een kwalificatie en de race vond gewoon op zondag plaats. Na drie sessies was het Grand Prix-weekend voorbij.

De renstallen en de rijders waren hier wel over te spreken, maar die goedkeuring vond geen weerklank onder promotors en fans. De organisatoren van Grands Prix hebben met een tweedaags raceweekend minder te bieden en zien hun kansen om de torenhoge kosten terug te verdienen afnemen, terwijl liefhebbers die races bezoeken minder waar voor hun geld krijgen.

Aan de bezwaren van die twee groepen, de promotors en de fans, tilt de Formule 1 zwaarder dan de eventuele voordelen die tweedaagse Grand Prix-weekenden met zich meedragen. De proef krijgt namelijk geen vervolg, verkondigde Formule 1-directeur Stefano Domenicali. "Alle organisatoren willen een volwaardige ervaring aan kunnen bieden en het publiek stelt dat ook op prijs, dat hebben we te respecteren."