Quebec weigert kapitaalinjectie, Canadese GP op losse schroeven

De Canadese provincie Quebec weigert de Grand Prix van Canada een helpende hand toe te reiken om het evenement dit jaar door te laten gaan. De organisatie van het evenement op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal had gevraagd om een extra compensatie van 6 miljoen dollar, om zo een race zonder publiek mogelijk te maken. Quebec ziet daar geen heil in, premier Francois Legault is van mening dat er al genoeg geld in de Grand Prix is gestoken.

Daardoor is de Formule 1-race in Montreal, gepland voor 13 juni, nog meer op losse schroeven komen te staan dan het al stond. De strenge quarantaine-eisen wierpen al een drempel voor de Grand Prix op. Reizigers die naar Canada reizen moeten na aankomst eerst veertien dagen in quarantaine. Voor de Formule 1 is dat onmogelijk, omdat een week voor de Canadese Grand Prix de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staat. Over een uitzondering voor de koningsklasse van de autosport zijn nog geen afspraken gemaakt.

Nu blijkt ook het financiële plaatje voor een race zonder publiek niet rond te zijn, terwijl een race mét publiek zeer onwaarschijnlijk lijkt. Legault oogt niet heel rouwig om de mogelijke annulering van de Canadese Grand Prix. De premier van Quebec vindt niet dat het evenement koste wat het kost door moet gaan. "We hebben het over een activiteit waarbij geen toeschouwers aanwezig mogen zijn. Als het onze positie met betrekking tot het organiseren van een Grand Prix voor de komende jaren niet verslechtert, zie ik geen noodzaak om de race dit jaar door te laten gaan."

Legault onderstreept echter het belang van het evenement voor zijn provincie, alleen ziet hij het nut van een race zonder fans niet in. Aan Radio Canada vertelde hij verder: "De zorg die wij hebben is dat als we dit jaar besluiten om geen Grand Prix te organiseren, welke gevolgen heeft dit dan voor onze overeenkomst van 2022 tot en met 2029? We mogen niet vergeten dat dit een evenement is met grote economische voordelen, omdat er geld van buitenaf wordt uitgegeven in Quebec. Echter, het is wel van belang om te zorgen dat het door ons gespendeerde geld minder is dan wat er binnenkomt."